Открытый кубок Сум среди ветеранов: определились полуфиналисты

¼ финала
ФК «В.Сыроватка» 4:11 «Орион» (Осоевка)
Голы: Стрелецкий Сергей (7 '), Радченко Богдан (22', 33 ', 40') - Петров Иван (9 ', 32', 37 '), Мигаль Владимир (10', 21 ', 24'), Авраменко Юрий (12 ', 21', 24 '), Провозьон Сергей (34', 35 ')
«Азарт-2007» 1:8 «ЗиКоНи»
Голы: Дашкин Виталий (37 ') - Гриценко Сергей (4', 11 ', 32'), Дядченко Руслан (9 '), Загорулько Игорь (13'), Захарова Павел (27 '), Шведов Артем (36', 39 ')
«Деметра» (Н.Сироватка) 2:5 «Авангард»
Голы: Волошко Александр (16 '), Привалов Николай (20') - Тетявкина Роман (3 ', 15', 19 '), Лемешев Роман (26'), Рудняк Дмитрий (34 ')
«ВМЗ» 1:5 «Фортуна-Строймакс»
Голы: Стародубець Александр (27 ') - Ткаченко Сергей (5', 32 '), Шаповал Павел (21', 29 '), Петрусенко Игорь (38')
Полуфиналы пройдут 17 марта
12:00 «ЗиКоНи» - «Фортуна-Будмакс»
12:45 «Орион» (Осоевка) - «Авангард»
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