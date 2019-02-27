Сумские биатлонисты с медалями чемпионата Украины 9 марта в Тысовце (Львовская обл.) стартовал чемпионат Украины по биатлону среди юношей и девушек.

В гонке с массовым стартом сразу две медали у сумчан: золото - у Владимира Кошмана (№ 60) и Дмитрия Грущака (№ 56)

За два дня прошли гонки с массовым стартом и эстефеты.

В гонках с массовым стартом сумчане взяли три медали. Чемпионом среди старших юношей стал Владимир Кошман. Третьим здесь же стал Дмитрий Грущак. Среди старших девушек «бронза» на счету Анастасии Дидоренко.

В эстафетах у сумчан также три медали. Среди старших юношей «золото» взяли Владимир Кошман, Александр Родителев и Дмитрий Грущак. Среди старших девушек «серебро» на счету Анастасии Дидоренко, Екатерины Свинаренко и Дарьи Свиридовой. У средних девушек – Алины Еременко, Полины Милюты и Ксении Кравченко – «бронза».

Завтра день отдыха, а дальше будут спринты и гонки преследования.