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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 22:1964

Сумские биатлонисты с медалями чемпионата Украины

9 марта в Тысовце (Львовская обл.) стартовал чемпионат Украины по биатлону среди юношей и девушек.

В гонке с массовым стартом сразу две медали у сумчан: золото - у Владимира Кошмана (№ 60) и Дмитрия Грущака (№ 56)

Валентина Цербе-Несина

За два дня прошли гонки с массовым стартом и эстефеты.

В гонках с массовым стартом сумчане взяли три медали. Чемпионом среди старших юношей стал Владимир Кошман. Третьим здесь же стал Дмитрий Грущак. Среди старших девушек «бронза» на счету Анастасии Дидоренко.

В эстафетах у сумчан также три медали. Среди старших юношей «золото» взяли Владимир Кошман, Александр Родителев и Дмитрий Грущак. Среди старших девушек «серебро» на счету Анастасии Дидоренко, Екатерины Свинаренко и Дарьи Свиридовой. У средних девушек – Алины Еременко, Полины Милюты и Ксении Кравченко – «бронза».

Завтра день отдыха, а дальше будут спринты и гонки преследования.

Спорт Биатлон

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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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