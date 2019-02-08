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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:30177

Сумской студент завоевал «бронзу» в Марокко

С 8 по 10 марта в Марокко прошел Grand Prix Marrakech по дзюдо.

В турнире приняли участие 440 спортсменов из 67 стран. Студент СумГУ Андрей Колесник стал бронзовым призером в весовой категории свыше 100 кг.

Спорт Андрей Колесник Дзюдо

По тематике

Сумские дзюдоистки отличились на Всеукраинских Combat Games
01.03.2019 10:38

Сумские дзюдоистки отличились на Всеукраинских Combat Games

28 февраля в Киеве прошли Всеукраинские «Combat games» среди школьников (2002-2004 г. р.)....

Сумские дзюдоисты остались без медалей на домашнем чемпионате Украины
20.02.2019 10:15

Сумские дзюдоисты остались без медалей на домашнем чемпионате Украины

19 февраля в Сумах прошел чемпионат Украины по дзюдо среди молодежи до 23 лет....

Сумской чемпионат Украины по дзюдо можно посмотреть онлайн (трансляция)
19.02.2019 08:54

Сумской чемпионат Украины по дзюдо можно посмотреть онлайн (трансляция)

Сегодня, 19 февраля, в Сумах пройдет чемпионат Украины по дзюдо среди молодежи до 23 лет....

В Сумах прошли «Combat Games»
11.02.2019 09:41

В Сумах прошли «Combat Games»

9 февраля состоялись областные игры по дзюдо среди школьников «Combat Games»....

В Сумах пройдет чемпионат Украины по дзюдо
08.02.2019 14:14

В Сумах пройдет чемпионат Украины по дзюдо

19 февраля в манеже СумГУ состоится чемпионат Украины по дзюдо среди молодежи до 23 лет....

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«30 безумных желаний» Питер Хатчингс (США, 2018)
«30 безумных желаний» Питер Хатчингс (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:20 12:15 16:45
«Любовь и прочий зоопарк» Антони Кордье (Франция, Бельгия, 2017)
«Любовь и прочий зоопарк» Антони Кордье (Франция, Бельгия, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 18:00
«Вернуть Бена» Питер Хеджес (США, 2018)
«Вернуть Бена» Питер Хеджес (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 16:00 20:00
«Родители лёгкого поведения» Фред Вульф (США, 2018)
«Родители лёгкого поведения» Фред Вульф (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 11:10 14:40 19:15 22:00
«Гуцулка Ксеня» Алена Демьяненко (Украина, 2019)
«Гуцулка Ксеня» Алена Демьяненко (Украина, 2019)
Кино Дружба
10-00 - 60 грн.
«Капитан Марвел» Анна Боден (США, 2019)
«Капитан Марвел» Анна Боден (США, 2019)
Кино Космос
13:45—50 грн. 16:05—50 грн. 18:25—55 грн.
«Королевский корги» Бен Стассен (Бельгия, 2019)
«Королевский корги» Бен Стассен (Бельгия, 2019)
Кино Космос
12:00—45 грн.

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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