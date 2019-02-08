Сумской студент завоевал «бронзу» в Марокко С 8 по 10 марта в Марокко прошел Grand Prix Marrakech по дзюдо.

В турнире приняли участие 440 спортсменов из 67 стран. Студент СумГУ Андрей Колесник стал бронзовым призером в весовой категории свыше 100 кг.