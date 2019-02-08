Сумской студент завоевал «бронзу» в Марокко

В турнире приняли участие 440 спортсменов из 67 стран. Студент СумГУ Андрей Колесник стал бронзовым призером в весовой категории свыше 100 кг.
28 февраля в Киеве прошли Всеукраинские «Combat games» среди школьников (2002-2004 г. р.)....
19 февраля в Сумах прошел чемпионат Украины по дзюдо среди молодежи до 23 лет....
Сегодня, 19 февраля, в Сумах пройдет чемпионат Украины по дзюдо среди молодежи до 23 лет....
9 февраля состоялись областные игры по дзюдо среди школьников «Combat Games»....
19 февраля в манеже СумГУ состоится чемпионат Украины по дзюдо среди молодежи до 23 лет....