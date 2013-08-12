В Сумах обещают не жалеть денег на капремонт сквера Шевченко Конец марта – срок изготовления проекта капитального ремонта сквера Шевченко.

Вопрос обсуждался сегодня, 11 марта, на аппаратном совещании в мэрии.

- В соответствии с бюджетными назначениями департаментом инфраструктуры города был заключен договор на изготовление проектно-сметной документации с получением экспертного отчета после прохождение экспертизы, - доложил и.о. директора департамента инфраструктуры Виктор Богданов. – Общая стоимость будет составлять 199 648 грн. Срок выполнения – до 29 марта. После получение документации департамент объявит процедуру публичной закупки на строительно-монтажные работы. Всего в этом году на проведение капитального ремонта сквера Шевченко предусмотрено 1,5 млн грн.

- Как будет проект, тогда и посчитаем: хватит или не хватит? – уточнил первый заммэра Сум Владимир Войтенко. – Хотя, если считать клинкерную плитку, как хотел мэр, то, я думаю, средств не хватит. Это центральный сквер, поэтому средств не нужно жалеть. Нужно полностью просчитать проект с заменой освещения, лавочек, деревьев, кустов и обустройством цветников и газонов. Когда мы реально можем выйти на начало работ?

- Уже на сегодня у нас есть документация по проекту, до среды-четверга обещали прислать визуализацию проекта, рабочий проект, предпроект…

- Как только будет визуализация, сразу покажите мне, городскому голове, главному архитектору, обсудим…