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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:01575

В Сумах в аварию попал троллейбус (обновлено)

Сегодня, 11 марта, в центре Сум произошло ДТП с участием троллейбуса.

Как сообщают очевидцы, на Покровской площади троллейбус № 8, который собирался поворачивать на ул. Петропавловскую, зацепил такси, которое было припарковано в неположеном месте.

Движение в этом месте было затруднено.

Через несколько минут транспортные средства разъехались, полицию никто не вызывал. Водители договорились не оформлять ДТП.

Право Дтп ДТП с троллейбусом

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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