В Сумах в аварию попал троллейбус (обновлено) Сегодня, 11 марта, в центре Сум произошло ДТП с участием троллейбуса.

Как сообщают очевидцы, на Покровской площади троллейбус № 8, который собирался поворачивать на ул. Петропавловскую, зацепил такси, которое было припарковано в неположеном месте.

Движение в этом месте было затруднено.

Через несколько минут транспортные средства разъехались, полицию никто не вызывал. Водители договорились не оформлять ДТП.