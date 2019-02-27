В Сумах в аварию попал троллейбус (обновлено)

Как сообщают очевидцы, на Покровской площади троллейбус № 8, который собирался поворачивать на ул. Петропавловскую, зацепил такси, которое было припарковано в неположеном месте.
Движение в этом месте было затруднено.
Через несколько минут транспортные средства разъехались, полицию никто не вызывал. Водители договорились не оформлять ДТП.
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