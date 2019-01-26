Сумские пограничники нашли контрабандный груз орехов в поезде Двое проводников поезда «Москва-Кишинев» скрыли от контроля груз орехов.

В железнодорожном пункте контроля «Хутор-Михайловский» пограничники Сумского отряда совместно с работниками фискальной службы пресекли попытку незаконного ввоза с территории России орехов, которые перемещался через границу с сокрытием от контроля.

В ходе осмотра поезда сообщением «Москва-Кишинев» пограничный наряд в межпотолочном пространстве одного из пассажирских вагонов обнаружил 14 коробок с орехами макадамия общим весом более 70 килограммов и 6 мешков с кедровыми орехами, общий вес которых составил более 450 килограммов.

Как выяснилось, таким образом переместить через границу товар пытались двое проводников этого поезда, 42 и 36-летний граждане Молдовы.

Сейчас обнаруженный груз орехов изъят для принятия правового решения. На правонарушителей составлены административные материалы.