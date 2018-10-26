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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:18462

В центре города компания избила сумчанина

Инспекторы задержали лиц, вероятно причастных к нанесению телесных повреждений.

«На улице Набережная реки Стрелки неизвестные избили меня», - такое сообщение недавно получили патрульные.

На месте происшествия 33-летний сумчанин рассказал стражам порядка, что, возвращаясь домой, у него возник конфликт с неизвестными. По словам заявителя, парни повалили его на землю и избили, после чего скрылись.

Обследуя прилегающую территорию, неподалеку патрульные обнаружили компанию парней. Среди них заявитель узнал двух парней, которые и нанесли ему телесные повреждения. Ими оказались 18-и 19-летние жители Сум.

Участников события инспекторы доставили в Сумской отдел полиции для выяснения всех обстоятельств.

Сейчас следователи открыли уголовное производство по ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) УК.

Право Нанесение телесных повреждений

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