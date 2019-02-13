Сумская колония и СИЗО платят налоги в районе Вслед за областными предприятиями, которые на бумаге перевели в районы, теперь и госучреждения стали платить налоги не в Сумах ,а в Сумском районе.

Вопрос законности уплаты НДФЛ СИЗО и колонии в бюджет села Косовщина обсуждался сегодня, 11 марта, на аппаратном совещании в мэрии.

- Меня удивляет ситуация, что это госучреждения, - возмутился первый заммэра Сум Владимир Войтенко. – Ладно областные, там начальнички есть, которые играют музыку. Кстати, у меня будет предложение относительно размещения «героев» наших на бигбордах, чтобы показать тех, кто обворовывает городской бюджет. Четко с фамилиями областных учреждений, а теперь и государственных. Если не реагирует руководство страны, руководство области, тогда давайте показывать этих «героев», пускай их отношение к городу оценят сумчане.

- Вопрос был проработан, - встал начальник правового управления Олег Чайченко. – Что касается следственного изолятора, то он, по данным госреестра, зарегистрирован в г. Сумы, пер. Гаевой, 19. Но почему они платят налоги в Сумском районе неизвестно, поскольку у них нет ни местонахождения в Сумском районе, ни имущества. Что касается исправительной колонии № 116, она также находится в г. Сумы по ул. Роменская, 110, но за ней зарегистрирован земельный участок в Косовщине. Он находится в постоянном пользовании. Формально, согласно Налоговому кодексу, они могут платить НДФЛ по месту нахождения имущества. В то же время адреса и там, и там г. Сумы.

Что касается областных учреждений, то я считаю, что правоохранительные органы самоустранились от этой ситуации, так как здесь на лицо нарушение ст. 205 уголовного кодекса Украины (внесение недостоверных сведение в госреестр…)

- Давайте еще раз подготовим письмо в Государственную фискальную службу, - предложил В.Войтенко. – Посмотрим на их реакцию. Помните три года назад ,когда были проблемы с отоплением их дома, в котором проживали их пенсионеры и работники, мы ее решили, построили там дорогу, теперь они так поступают с нами. Я считаю, это престные действия относительно г. Сумы. Я уверен, что все они являются жителями города, прописаны здесь, пользуются всеми благами, которые предоставляют и коммунальные учреждения, да все, и коммерческие… Но вы видите отношение. Это просто варварство. Давайте тогда забирать у них землю, возвращать в коммунальную собственность. Пускай где-то арендуют, перевозят свое имущество в те села, где они теперь зарегистрированы. А потом рассказывают об экономическом чуде в каком-то селе, где живет сто человек.

- Мы уже направили письмо в ГФС Украины по поводу внеплановой проверки, - встала директор горфиндепартамента Светлана Липовая. – Что касается убытков, в 2018 году это 3,8 млн грн, в 2019-ом около 4,5 млн грн.

- Проработайте еще вопрос обращения в суд по этой ситуации, - подытожил заммэра.