В Сумах уменьшилось число заболевших ОРВИ О ситуации с заболеваемостью ОРВИ в городе рассказала сегодня, 11 марта, на аппаратном совещании в мэрии представитель горотдела здравоохранения Наталья Кипенко.

- На прошлой неделе в г. Сумы заболели ОРВИ на 402 человека меньше ( на предыдущей неделе - 1864 случаев заболевания гриппом и ОРВИ), - доложила она. – Показатель на 19% меньше среднегодового. Госпитализировано 48 человек, это в два раза меньше.