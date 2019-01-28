Криминогенная ситуация в Сумах за неделю По данным Сумского горотдела полиции, за прошлую неделю были зарегистрированы 1718 заявлений и сообщений.

Из них 91 с признаками уголовного преступления, из которых раскрыто 30, в том числе 1 изнасилование, 1 факт вымогательства, 6 краж, 7 фактов незаконного оборота наркотиков. К админответственности привлечено 73 гражданина.

За неделю отчиталась и патрульная полиция, инспекторы которой проработали 1610 вызовов и заданий, из них по линии «102» - 1341. В сфере обеспечения безопасности дорожного движения составили 474 админматериала, из них 12 – за вождение в состоянии опьянения. По линии общественной безопасности составлено 91 протокол. Раскрыто по горячим следам 15 преступлений.