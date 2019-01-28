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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Криминогенная ситуация в Сумах за неделю

По данным Сумского горотдела полиции, за прошлую неделю были зарегистрированы 1718 заявлений и сообщений.

Из них 91 с признаками уголовного преступления, из которых раскрыто 30, в том числе 1 изнасилование, 1 факт вымогательства, 6 краж, 7 фактов незаконного оборота наркотиков. К админответственности привлечено 73 гражданина.

За неделю отчиталась и патрульная полиция, инспекторы которой проработали 1610 вызовов и заданий, из них по линии «102» - 1341. В сфере обеспечения безопасности дорожного движения составили 474 админматериала, из них 12 – за вождение в состоянии опьянения. По линии общественной безопасности составлено 91 протокол. Раскрыто по горячим следам 15 преступлений.

Право Криминогенная обстановка

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Криминогенная ситуация в Сумах за неделю

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«30 безумных желаний» Питер Хатчингс (США, 2018)
«30 безумных желаний» Питер Хатчингс (США, 2018)
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«Любовь и прочий зоопарк» Антони Кордье (Франция, Бельгия, 2017)
«Любовь и прочий зоопарк» Антони Кордье (Франция, Бельгия, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 18:00
«Вернуть Бена» Питер Хеджес (США, 2018)
«Вернуть Бена» Питер Хеджес (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 16:00 20:00
«Родители лёгкого поведения» Фред Вульф (США, 2018)
«Родители лёгкого поведения» Фред Вульф (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 11:10 14:40 19:15 22:00
«Гуцулка Ксеня» Алена Демьяненко (Украина, 2019)
«Гуцулка Ксеня» Алена Демьяненко (Украина, 2019)
Кино Дружба
10-00 - 60 грн.
«Капитан Марвел» Анна Боден (США, 2019)
«Капитан Марвел» Анна Боден (США, 2019)
Кино Космос
13:45—50 грн. 16:05—50 грн. 18:25—55 грн.
«Королевский корги» Бен Стассен (Бельгия, 2019)
«Королевский корги» Бен Стассен (Бельгия, 2019)
Кино Космос
12:00—45 грн.

Фото

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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