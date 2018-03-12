У Сумах пройде кубок України з козацького двобою 16 березня в манежі СумДУ (вул. Прокоф’єва, 38/1) відбудеться кубок України з козацького двобою серед дорослих та чемпіонат України серед школярів, юнаків та юніорів.

Цей вид спорту є українським національним видом єдиноборства - поєднує ударні техніки руками й ногами з технічними прийомами боротьби (захоплення, кидки, підніжки, підсічки, больові прийоми). Програма змагань: 16 березня 09:00 – початок змагань; 09:00 - 13:00 – попередні виступи у розділах «двобій»; 13:00 – урочисте відкриття змагань; 13:30 - 16:00 – продовження попередніх виступів, півфінальні двобої, та фінальні двобої у всіх розділах. 16:00 - 21:00 – фінальні двобої у всіх розділах, нагородження переможців змагань;