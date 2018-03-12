У Сумах пройде кубок України з козацького двобою

Цей вид спорту є українським національним видом єдиноборства - поєднує ударні техніки руками й ногами з технічними прийомами боротьби (захоплення, кидки, підніжки, підсічки, больові прийоми).
Програма змагань:
16 березня
09:00 – початок змагань;
09:00 - 13:00 – попередні виступи у розділах «двобій»;
13:00 – урочисте відкриття змагань;
13:30 - 16:00 – продовження попередніх виступів, півфінальні двобої, та фінальні двобої у всіх розділах.
16:00 - 21:00 – фінальні двобої у всіх розділах, нагородження переможців змагань;
17 березня у Сумах в манежі СумДУ відбудеться Кубок України з козацького двобою та Всеукраїнський турнір «Кубок молоді України» серед...
17 березня у Сумах в манежі СумДУ відбудеться Кубок України з козацького двобою та Всеукраїнський турнір «Кубок молоді України» серед...