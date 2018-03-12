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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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У Сумах пройде кубок України з козацького двобою

16 березня в манежі СумДУ (вул. Прокоф’єва, 38/1) відбудеться кубок України з козацького двобою серед дорослих та чемпіонат України серед школярів, юнаків та юніорів.

Цей вид спорту є українським національним видом єдиноборства - поєднує ударні техніки руками й ногами з технічними прийомами боротьби (захоплення, кидки, підніжки, підсічки, больові прийоми).

Програма змагань:

16 березня

09:00 – початок змагань;

09:00 - 13:00 – попередні виступи у розділах «двобій»;

13:00 – урочисте відкриття змагань;

13:30 - 16:00 – продовження попередніх виступів, півфінальні двобої, та фінальні двобої у всіх розділах.

16:00 - 21:00 – фінальні двобої у всіх розділах, нагородження переможців змагань;

Спорт Козацький двобій

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