У Сумах презентують збірку поезій 16-річної переселенки

Олександра Іванова – 16-річна переселенка з Донецької області, що займається написанням поезій філософської та інтимної лірики. Ініціативну групу студентів зацікавила історія та творчість дівчини: батько покинув родину, мати дівчини вчинила самогубство на її очах, опікун знущався над Сашею та її молодшою сестрою, війна на сході України та переїзд, дитячий будинок.
На сьогоднішній день, Олександра навчається у педагогічноу коледжі. Мріє працювати вихователем дитячого будинку, а також активно займається творчістю.
У програмі презентації:
- історія автора (презентаційне відео);
- презентація збірки «МОЄ» (історія написання віршів, історія створення видання, читання віршів);
- аукціон (продаж книг з рук автора).
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