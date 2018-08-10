Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:07295

У Сумах презентують збірку поезій 16-річної переселенки

13 березня о 14:00 в Агенції промоції «Суми» відбудеться презентація збірки поезій «МОЄ» Іванової Олександри Максимівни.

Олександра Іванова – 16-річна переселенка з Донецької області,  що займається написанням поезій філософської та інтимної лірики. Ініціативну групу студентів зацікавила історія та творчість дівчини: батько покинув родину, мати дівчини вчинила самогубство на її очах, опікун знущався над Сашею та її молодшою сестрою, війна на сході України та переїзд, дитячий будинок.

На сьогоднішній день, Олександра навчається у педагогічноу коледжі. Мріє працювати вихователем дитячого будинку, а також активно займається творчістю.

У програмі презентації:

- історія автора (презентаційне відео);

- презентація збірки «МОЄ» (історія написання віршів, історія створення видання, читання віршів);

- аукціон (продаж книг з рук автора).

Досуг Переселенцы Презентация Стихи

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«Гуцулка Ксеня» Алена Демьяненко (Украина, 2019)
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10-00 - 60 грн.
«Капитан Марвел» Анна Боден (США, 2019)
«Капитан Марвел» Анна Боден (США, 2019)
Кино Космос
13:45—50 грн. 16:05—50 грн. 18:25—55 грн.
«Королевский корги» Бен Стассен (Бельгия, 2019)
«Королевский корги» Бен Стассен (Бельгия, 2019)
Кино Космос
12:00—45 грн.

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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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