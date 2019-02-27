На Сумщине спасатели вытащили грузовик из кювета

Звонил водитель транспортного средства. На место происшествия было направлено отделение дежурного караула 13-й Государственной пожарно-спасательной части.
Прибыв на вызов, спасатели соединили с помощью буксировочного троса пожарный автомобиль повышенной проходимости с грузовиком и за считанные минуты достали его из кювета. В салоне освобожденного автомобиля находилось два человека. Никому из пассажиров медицинская помощь не понадобилась.
Всего в операции было привлечено 5 человек личного состава и 1 единица спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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