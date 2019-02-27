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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:49256

На Сумщине спасатели вытащили грузовик из кювета

10 марта в 18:05 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что по ул. Грушевского в пгт Великая Писаревка в кювет попал грузовой автомобиль.

Звонил водитель транспортного средства. На место происшествия было направлено отделение дежурного караула 13-й Государственной пожарно-спасательной части.

Прибыв на вызов, спасатели соединили с помощью буксировочного троса пожарный автомобиль повышенной проходимости с грузовиком и за считанные минуты достали его из кювета. В салоне освобожденного автомобиля находилось два человека. Никому из пассажиров медицинская помощь не понадобилась.

Всего в операции было привлечено 5 человек личного состава и 1 единица спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Общество Дтп Кювет Спасатели

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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