Ахтырчанин нашел на огороде гранату

На место вызова прибыли сотрудники подразделений Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и Национальной полиции.
Как было установлено, на опасную находку наткнулся местный житель. В конце огородов он увидел металлический предмет, торчащий из земли. Мужчина достал его и отнес на открытый участок, что категорически запрещается. И только после этого сообщил об этом в оперативные службы.
Специалисты предварительно идентифицировали находку как ручную гранату «Ф-1», которая находилась в 50 м от жилых домов. На месте обнаружения выставлена охрана и предоставлена заявка на обезвреживание в Межрегиональный центр быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Это уже второй случай с начала года обнаружения на территории Сумщины взрывоопасных предметов времен войны. Так, 7 марта роменские пиротехники уничтожили артснаряд на который наткнулся житель с. Лысогубовка Конотопского района.
Данные боеприпасы, независимо от их размеров, представляют значительную угрозу для населения. Поэтому, запомните и научите детей: при обнаружении предметов, похожих на снаряды, мины и другие взрывоопасные предметы, категорически запрещается их трогать, а тем более переносить. Необходимо прекратить любые работы в районе находки, не пользоваться вблизи средствами связи, - это может спровоцировать взрыв. Надо сообщить окружающим о возможной опасности и срочно проинформировать местные органы власти, правоохранителей или непосредственно Службу спасения по телефону «101», сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.
6 марта в 15:40 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение об обнаружении неизвестного предмета, внешне похожего на боеприпас, в...
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