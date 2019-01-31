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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:00169

На Сумщине продолжает расти число заболевших корью

На территории Сумщины за прошедшую неделю было зафиксировано 12 больных корью.

Об этом во время аппаратного совещания в облгосадминистрации сообщил начальник управления здравоохранения Сергей Бутенко.

Он отметил, что плановые прививки проходят, согласно календарю прививок. Сумщина вакцинами обеспечена до конца года. Поэтому представители всех групп риска должны позаботиться о сохранении собственного здоровья и жизни.

Руководитель управления напомнил, что негативная динамика заболеваемости корью в Сумской области сохраняется с начала года, заболел уже 91 человек. Увеличение заболеваемости наблюдается на всей территории Украины.

Что касаемо гриппа и острых респираторных заболеваний, то сегодня Сумщина на 15% ниже эпидемиологического порога, что соответствует средним показателям по Украине.

Общество Корь

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