В Сумах отменили неправильный тендер на ремонт оперблока больницы № 5 почти на 10 миллионов

В частности, при осуществлении публичной закупки заказчик, проигнорировав результаты оценки, проведенной электронной системой закупок, совершил свою оценку в ручном режиме, нарушив принцип, закрепленный в ст. 3 Закона Украины «О публичных закупках», оиносительно объективной и непредвзятой оценки тендерных предложений.
«Учитывая допущенные нарушения, Сумской местной прокуратурой предъявлен в суд иск о признании недействительными результатов проведения процедуры закупки и договора на «Реконструкцию операционного блока городской больницы №5», - сообщила прокурор Сумской местной прокуратуры Светлана Чепурная.
Хозяйственный суд Сумской области согласился с приведенными доводами органов и удовлетворил вышеуказанный иск в полном объеме. Постановлением Северного апелляционного хозяйственного суда апелляционная жалоба частного производственно-коммерческого предприятия «Авангард-Н» оставлена без удовлетворения, а решение суда первой инстанции без изменений.
Поэтому, прокуратурой пресечена изъятия из государственного бюджета по удовлетворенным требованиям средства в сумме 9, млн. грн, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.
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