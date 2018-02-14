В Сумах отменили неправильный тендер на ремонт оперблока больницы № 5 почти на 10 миллионов Сумской местной прокуратурой при обработке общедоступной электронной системы публичных закупок «Prozorro» установлено нарушение Закона Украины «О публичных закупках» при заключении в январе 2018 года договора на «Реконструкцию операционного блока городской больницы №5» между управлением капитального строительства и дорожного хозяйства Сумского городского совета и частным производственно-коммерческим предприятием «Авангард-Н».

В частности, при осуществлении публичной закупки заказчик, проигнорировав результаты оценки, проведенной электронной системой закупок, совершил свою оценку в ручном режиме, нарушив принцип, закрепленный в ст. 3 Закона Украины «О публичных закупках», оиносительно объективной и непредвзятой оценки тендерных предложений.

«Учитывая допущенные нарушения, Сумской местной прокуратурой предъявлен в суд иск о признании недействительными результатов проведения процедуры закупки и договора на «Реконструкцию операционного блока городской больницы №5», - сообщила прокурор Сумской местной прокуратуры Светлана Чепурная.

Хозяйственный суд Сумской области согласился с приведенными доводами органов и удовлетворил вышеуказанный иск в полном объеме. Постановлением Северного апелляционного хозяйственного суда апелляционная жалоба частного производственно-коммерческого предприятия «Авангард-Н» оставлена без удовлетворения, а решение суда первой инстанции без изменений.

Поэтому, прокуратурой пресечена изъятия из государственного бюджета по удовлетворенным требованиям средства в сумме 9, млн. грн, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.