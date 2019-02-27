В Сумах у конотопчанина изъяли 4 кг наркосырья

Только за минувшие выходные правоохранители региона обнаружили четыре таких преступления и изъяли из обращения 4 кг наркосырья и марихуану.
В Сумах работники полиции остановили 26-летнего жителя города Конотоп, у которого обнаружили и изъяли 4 килограмма семян мака с примесями маковой соломки.
В селе Веселый Гай Ахтырского района работники полиции остановили 29-летнего местного жителя у которого во время проведения поверхностного осмотра обнаружили и изъяли 10 г марихуаны. Столько же полицейские города Путивль изъяли и у 28-летнего жителя этого райцентра.
А дома у 35-летнего жителя Шостки работники полиции обнаружили сверток с белым порошкообразным веществом, похожим на наркотическое. Установлено, что порошок принадлежит, приятелю хозяина квартиры, 26-летнему местному жителю. Все наркотические средства у злоумышленников изъяты и направлены на экспертизу.
За незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта злоумышленникам, согласно ч.1 ст. 309 Уголовного кодекса Украины может угрожать ограничение или лишение свободы на срок до трех лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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