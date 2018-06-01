Лига КВН «Сумка» начинает новый сезон

Из всех команд-участниц фестиваля в сезон будет отобрано 10 коллективов.
Самая смешная команда фестиваля получит кубок победителя, также будет определено лучшего актера и лучшую актрису фестиваля.
Схема сезона:
фестиваль (16 марта) - приглашаются все желающие команды;
¼ финала (19 апреля) - 10 команд, далее проходят 6 команд;
½ финала (29 сентября) - 6 команд, далее проходят 3 команды;
Финал (8 декабря) - 3 команды.
Все игры будут проходить на базе Сумского государственного университета.
Вход свободный.
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