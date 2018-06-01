Лига КВН «Сумка» начинает новый сезон 16 марта в 17.00 в актовом зале СумГУ состоится фестиваль лиги КВН «Сумка».

Из всех команд-участниц фестиваля в сезон будет отобрано 10 коллективов.

Самая смешная команда фестиваля получит кубок победителя, также будет определено лучшего актера и лучшую актрису фестиваля.

Схема сезона:

фестиваль (16 марта) - приглашаются все желающие команды;

¼ финала (19 апреля) - 10 команд, далее проходят 6 команд;

½ финала (29 сентября) - 6 команд, далее проходят 3 команды;

Финал (8 декабря) - 3 команды.

Все игры будут проходить на базе Сумского государственного университета.

Вход свободный.