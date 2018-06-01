Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:58229

Лига КВН «Сумка» начинает новый сезон

16 марта в 17.00 в актовом зале СумГУ состоится фестиваль лиги КВН «Сумка».

Из всех команд-участниц фестиваля в сезон будет отобрано 10 коллективов.

Самая смешная команда фестиваля получит кубок победителя, также будет определено лучшего актера и лучшую актрису фестиваля.

Схема сезона:

фестиваль (16 марта) - приглашаются все желающие команды;

¼ финала (19 апреля) - 10 команд, далее проходят 6 команд;

½ финала (29 сентября) - 6 команд, далее проходят 3 команды;

Финал (8 декабря) - 3 команды.

Все игры будут проходить на базе Сумского государственного университета.

Вход свободный.

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«Гуцулка Ксеня» Алена Демьяненко (Украина, 2019)
Кино Дружба
10-00 - 60 грн.
«Капитан Марвел» Анна Боден (США, 2019)
«Капитан Марвел» Анна Боден (США, 2019)
Кино Космос
13:45—50 грн. 16:05—50 грн. 18:25—55 грн.
«Королевский корги» Бен Стассен (Бельгия, 2019)
«Королевский корги» Бен Стассен (Бельгия, 2019)
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12:00—45 грн.

Фото

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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