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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:09220

Сумской атлет с бронзой кубка Европы

В словацком Шаморине завершился Кубок Европы по метаниям.

Женская молодежная сборная Украины победила в командном зачете. Мужская сборная Украины выиграла бронзовые медали, а в возрастной категории U23 наши мужчины были вторыми. Женская сборная была четвертой.

Среди тех, кто ковал «бронзу» мужской сборной, и Сумчанин Игорь Мусиенко, который выиграл группу В с результатом 19,30 м (с такими цифрами он был бы седьмым в группе А).

Спорт Игорь Мусиенко Легкая атлетика

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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