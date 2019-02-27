Сумской атлет с бронзой кубка Европы В словацком Шаморине завершился Кубок Европы по метаниям.

Женская молодежная сборная Украины победила в командном зачете. Мужская сборная Украины выиграла бронзовые медали, а в возрастной категории U23 наши мужчины были вторыми. Женская сборная была четвертой.

Среди тех, кто ковал «бронзу» мужской сборной, и Сумчанин Игорь Мусиенко, который выиграл группу В с результатом 19,30 м (с такими цифрами он был бы седьмым в группе А).