Сумские хоккеистки с медалями чемпионата Украины

В турнире приняли участие 5 команд, в том числе 4 сумские, которые сыграли по кругу. Чемпионками стали местные хоккеистки из ДЮСШ «Колосок». Остальные места распределились между воспитанницами СДЮШОР «Динамо»:
2 место - СДЮШОР «Динамо-2» (тренеры - Свистюр Е.Ю., Бондаренко И.Н.)
3 место - СДЮШОР «Динамо-1» (тренер - Ткач Н.В.)
4 место - СДЮШОР «Динамо-4» (тренер - Нюкина И.А.)
5 место - СДЮШОР «Динамо-3» (тренеры - Матвеенко В.Н., Матвеенко А.Н.)
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