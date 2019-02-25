Сумские хоккеистки с медалями чемпионата Украины 8-10 марта в Борисполе проходил чемпионат Украины по индорхоккею среди девушек 2006-2007 г.р.

В турнире приняли участие 5 команд, в том числе 4 сумские, которые сыграли по кругу. Чемпионками стали местные хоккеистки из ДЮСШ «Колосок». Остальные места распределились между воспитанницами СДЮШОР «Динамо»:

2 место - СДЮШОР «Динамо-2» (тренеры - Свистюр Е.Ю., Бондаренко И.Н.)

3 место - СДЮШОР «Динамо-1» (тренер - Ткач Н.В.)

4 место - СДЮШОР «Динамо-4» (тренер - Нюкина И.А.)

5 место - СДЮШОР «Динамо-3» (тренеры - Матвеенко В.Н., Матвеенко А.Н.)