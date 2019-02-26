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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине ночью спасатели тушили два пожара

На Сумщине спасатели дважды ликвидировали возгорание жилых домов.

11 марта в 00:01 на линию экстренного вызова «101» поступило сообщение о пожаре в жилом доме в г. Середина-Буда. О возгорании сообщила соседка, которая увидела огонь из-под кровли дома. На место происшествия был направлен дежурный караул 21 Государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что огнем охвачено кровлю пристройки к жилому дому. Существовала угроза дальнейшего распространения огня на все деревянное здание и рядом расположенную хозяйственную постройку. Для бесперебойной подачи воды на тушение пожарные автоцистерны пришлось дозаправлять от пожарного гидранта, который находился на расстоянии 500 м от очага горения.

В 00:23 спасателям удалось остановить дальнейшее распространение огня. В 00:42 пожар ликвидировали.

Похожий случай имел место 10 марта в г. Тростянец. В 22:22 в Службу спасения поступило сообщение, что по ул. Заречной загорелся жилой дом. О пожаре сообщил случайный прохожий. На место происшествия был направлен дежурный караул 24-й Государственной пожарно-спасательной части.

В 22:52 пожарные локализовали возгорание, а в 00:35 - полностью ликвидировали.

Всего на тушение пожаров было привлечено 4 единицы спецтехники и 14 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Право Пожар
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