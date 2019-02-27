Конотопчанин задушил собутыльника за сигарету

Конотопской местной прокуратурой сообщено о подозрении 37-летнему конотопчанину, который лишил жизни малознакомого мужчину.
«Трагедия произошла 10 марта 2019 года около 18.30 в г. Конотоп. Двое ранее незнакомых между собой мужчин на территории продуктового рынка пили пиво. Младший попросил у старшего сигарету, тот не захотел его угощать. Отказ разозлил подозреваемого, он повалил потерпевшего на землю и с большой силой сдавил левым предплечьем его шею. 53-летний мужчина скончался на месте происшествия от механической асфиксии», - рассказала прокурор Конотопской местной прокуратуры Юлия Волосюк.
Несколько часов понадобилось сотрудникам полиции, чтобы установить личность злоумышленника и задержать его в порядке ст. 208 УПК Украины. Действия задержанного квалифицированы по ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины. Прокуратура уже направила в суд ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. За содеянное ему грозит до 15 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры области.
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