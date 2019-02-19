Поедем по 7? Исполком будет рассматривать новые тарифы в маршрутках Во вторник, 12 марта, пройдет очередное заседание исполкома Сумского горсовета.

В повестке дня – проекты решений, подготовленные частными перевозчиками еще осенью прошлого года, о повышении стоимости проезда в маршрутках до 7 грн. Ни о каких льготах в проектах речь не идет.

Заседание запланировано на 10.00 в кааб. 59 Сумского горсовета.

Одновременно в повестке дня и проект решения, подготовленный Сумской платформой реформ, который требует учета в расчетах фактических расходов исключительно за предоставленные услуги, налаживание контроля за соблюдением маршрутками графиков движения (с 6:00 до 22:00) и выпуском всех предусмотренных машин в рейсы (около 6000 рейсов в день).

По мнению разработчиков этого проекта, оснований для повышения тарифа нет, поскольку 1) в представленных расчетах учтены «рейсы-призраки», которые фактически не осуществляются; 2) стоимость горючего уже вернулась к уровню, учтенного в текущих тарифах.

Поэтому представители Сумской платформы реформ призывают сумчан прийти на заседание исполкома, чтобы высказать свою позицию поп оводу состояния дел в городском транспорте.