В Сумской СИЗО пытались передать сигареты с сюрпризом В Сумском СИЗО пресечена попытка доставки запрещенных предметов в зону охраняемого объекта.

При осмотре передачи, поступившей осужденному П. от гражданки П., в пачке с сигаретами был обнаружен бумажный сверток с веществом белого цвета неизвестной происхождения, похожего на наркотическое.

По факту изъятия неизвестного вещества были составлены соответствующие материалы и сообщено в территориальный отдел Национальной полиции области для принятия решения согласно требованиям действующего законодательства Украины.