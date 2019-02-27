В Сумской СИЗО пытались передать сигареты с сюрпризом

При осмотре передачи, поступившей осужденному П. от гражданки П., в пачке с сигаретами был обнаружен бумажный сверток с веществом белого цвета неизвестной происхождения, похожего на наркотическое.
По факту изъятия неизвестного вещества были составлены соответствующие материалы и сообщено в территориальный отдел Национальной полиции области для принятия решения согласно требованиям действующего законодательства Украины.
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