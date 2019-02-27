На Сумщине внук молотком забил родную бабушку до смерти

Полицейским, которые прибыли по вызову, он сообщил, что, придя в гости к бабушке, обнаружил ее мертвой во дворе. После чего перенес в дом.
По заключению экспертов, смерть женщины наступила в результате получения телесных повреждений в виде открытой черепно-мозговой травмы и оскольчатого перелома теменной области черепа.
Проанализировав собранную информацию, у полицейских возникли сомнения в искренности самого заявителя. К тому же он имел плохую репутацию в селе: злоупотреблял спиртными напитками, имел судимость за причинение телесных повреждений. А потом мужчина не выдержал и признался: смертельные удары родной бабушки нанес именно он.
«Причину своего поступка задержанный не называет, - комментирует Андрей Анисимов, начальник Белопольского отделения полиции. - Рассказал только, что в тот день вместе с матерью и отчимом приобрели автомобиль. Затем это событие начали отмечать. А когда разошлись, будучи навеселе, дорогой он зашел к бабушке, жившей по соседству. Там нашел молоток и стал им бить старушку. Когда же понял, что натворил, решил «замаскировать» следы преступления. Инсценировал ее падение у бревна с острыми углами во дворе, вымазав древесину кровью. А потом перенес уже мертвое тело в дом».
Сегодня злоумышленник находится под стражей. В отношении него полицейские открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины «Убийство» и объявили подозрение. Санкция статьи предусматривает от семи до пятнадцати лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.
На Сумщине по подозрению в убийстве 53-летнего мужчины задержан конотопчанина....
Из-за неявки эксперта на 10:00 20 марта отложено судебное разбирательство по обвинительному акту в отношении гражданина М., обвиняемого по части...
Сегодня, 4 марта, в Сумской апелляционный суд поступило три апелляционные жалобы на постановление следователя судьи Заречного районного суда г. Сумы,...
Работники полиции разоблачили местного 30-летнего жителя, который, требуя у своего знакомого возврата долга, сильно избил того палкой. От полученных побоев...
На Сумщине к 8 годам лишения свободы осужден мужчина, унесший жизнь собственного сына....