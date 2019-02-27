В Шостке задержали неудачливого вора В Шостке правоохранители разоблачили мужчину, который дважды пытался обокрасть магазин.

В полицию с заявлением о краже обратилась управляющая одного из магазинов в Шостке. Женщина рассказала, что, просматривая видео с камер наблюдения, установленных в торговом зале, заметила одного из посетителей, который похитил с полок кошелек, строительную рулетку, нож и термос на сумму более 300 гривен.

Правоохранители начали комплекс розыскных мероприятий. Но вскоре разыскиваемый решил снова наведаться в эту же торговую точку, где его узнали работники магазина и сразу вызвали полицию.

Мужчину задержали и доставили в отдел полиции. Им оказался 34-летний шосткинец, дома у которого и изъяли похищенные им вещи.

Краденое полицейские вернули владельцам. А в отношении мужчины открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. За содеянное ему грозит штраф до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до двух лет, или даже лишение свободы на срок до трех лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.