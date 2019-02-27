В Сумы съедутся спасатели-футболисты 13 марта в манеже Сумского государственного университета состоится Зональный чемпионат по футзалу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Соревноваться будут команды из Донецкой, Луганской, Харьковской, Сумской областей, Межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины (Ромны) и Национального Университета гражданской защиты Украины. Начало в 9:00. Закрытие и награждение: в 17:00. Для всех желающих посетить чемпионат вход свободный.