В Сумы съедутся спасатели-футболисты

Соревноваться будут команды из Донецкой, Луганской, Харьковской, Сумской областей, Межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины (Ромны) и Национального Университета гражданской защиты Украины.
Начало в 9:00. Закрытие и награждение: в 17:00.
Для всех желающих посетить чемпионат вход свободный.
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