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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумские тюремщики учились рукопашному бою

11 марта в государственном учреждении «Сумская исправительная колония (№116)» старшим инспектором (по профессиональной подготовке) отдела по работе с персоналом капитаном внутренней службы Максимом Медвидем было проведено практическое занятие с личным составом группы быстрого реагирования.

Целью занятия было усовершенствование профессионального уровня и мастерства при применении специальных приемов, а также физического развития сотрудников учреждения. В частности было отработано такие приемы как: задержание при подходе (спереди, сзади, со стороны), освобождение от захватов, обезоруживания при угрозе применения холодного оружия, защита от ударов.

«Проведение подобных практических занятий выступает важным аспектом в подготовке личного состава к решению задач в экстремальных ситуациях, которые могут возникнуть во время несения службы», - отметил исполняющий обязанности начальника учреждения Анатолий Гуменюк.

Право Колония № 116 Рукопашный бой

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«30 безумных желаний» Питер Хатчингс (США, 2018)
«30 безумных желаний» Питер Хатчингс (США, 2018)
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CINETECH+, 2D 10:20 12:15 16:45
«Любовь и прочий зоопарк» Антони Кордье (Франция, Бельгия, 2017)
«Любовь и прочий зоопарк» Антони Кордье (Франция, Бельгия, 2017)
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CINETECH+, 2D 18:00
«Вернуть Бена» Питер Хеджес (США, 2018)
«Вернуть Бена» Питер Хеджес (США, 2018)
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CINETECH+, 2D 16:00 20:00
«Родители лёгкого поведения» Фред Вульф (США, 2018)
«Родители лёгкого поведения» Фред Вульф (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 11:10 14:40 19:15 22:00
«Гуцулка Ксеня» Алена Демьяненко (Украина, 2019)
«Гуцулка Ксеня» Алена Демьяненко (Украина, 2019)
Кино Дружба
10-00 - 60 грн.
«Капитан Марвел» Анна Боден (США, 2019)
«Капитан Марвел» Анна Боден (США, 2019)
Кино Космос
13:45—50 грн. 16:05—50 грн. 18:25—55 грн.
«Королевский корги» Бен Стассен (Бельгия, 2019)
«Королевский корги» Бен Стассен (Бельгия, 2019)
Кино Космос
12:00—45 грн.

Фото

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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