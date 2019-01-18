Сумские тюремщики учились рукопашному бою 11 марта в государственном учреждении «Сумская исправительная колония (№116)» старшим инспектором (по профессиональной подготовке) отдела по работе с персоналом капитаном внутренней службы Максимом Медвидем было проведено практическое занятие с личным составом группы быстрого реагирования.

Целью занятия было усовершенствование профессионального уровня и мастерства при применении специальных приемов, а также физического развития сотрудников учреждения. В частности было отработано такие приемы как: задержание при подходе (спереди, сзади, со стороны), освобождение от захватов, обезоруживания при угрозе применения холодного оружия, защита от ударов.

«Проведение подобных практических занятий выступает важным аспектом в подготовке личного состава к решению задач в экстремальных ситуациях, которые могут возникнуть во время несения службы», - отметил исполняющий обязанности начальника учреждения Анатолий Гуменюк.