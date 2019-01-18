Сумские тюремщики учились рукопашному бою

Целью занятия было усовершенствование профессионального уровня и мастерства при применении специальных приемов, а также физического развития сотрудников учреждения. В частности было отработано такие приемы как: задержание при подходе (спереди, сзади, со стороны), освобождение от захватов, обезоруживания при угрозе применения холодного оружия, защита от ударов.
«Проведение подобных практических занятий выступает важным аспектом в подготовке личного состава к решению задач в экстремальных ситуациях, которые могут возникнуть во время несения службы», - отметил исполняющий обязанности начальника учреждения Анатолий Гуменюк.
Вслед за областными предприятиями, которые на бумаге перевели в районы, теперь и госучреждения стали платить налоги не в Сумах ,а...
12 февраля в государственном учреждении «Сумская исправительная колония (№ 116)» проведен общий сбор персонала по условному сигналу «Буря-3»....
В Сумской исправительной колонии № 116 пресечена попытка доставки запрещеных предметов....
В Сумской исправительной колонии № 116 пресечена попытка доставки запрещенных предметов....
В Сумской исправительной колонии № 116 предотвращена попытка доставки запрещенных предметов....