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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:56367

В Сумском дворе застрял грузовик

Сегодня, 11 марта, во дворе по пр. Шевченко, 18 в яме застряла грузовая «ГАЗель».

Фото опубликовано на странице «Я люблю Сумы» в Фейсбуке.

Общество Дтп Яма

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«30 безумных желаний» Питер Хатчингс (США, 2018)
«30 безумных желаний» Питер Хатчингс (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:20 12:15 16:45
«Любовь и прочий зоопарк» Антони Кордье (Франция, Бельгия, 2017)
«Любовь и прочий зоопарк» Антони Кордье (Франция, Бельгия, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 18:00
«Вернуть Бена» Питер Хеджес (США, 2018)
«Вернуть Бена» Питер Хеджес (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 16:00 20:00
«Родители лёгкого поведения» Фред Вульф (США, 2018)
«Родители лёгкого поведения» Фред Вульф (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 11:10 14:40 19:15 22:00
«Гуцулка Ксеня» Алена Демьяненко (Украина, 2019)
«Гуцулка Ксеня» Алена Демьяненко (Украина, 2019)
Кино Дружба
10-00 - 60 грн.
«Капитан Марвел» Анна Боден (США, 2019)
«Капитан Марвел» Анна Боден (США, 2019)
Кино Космос
13:45—50 грн. 16:05—50 грн. 18:25—55 грн.
«Королевский корги» Бен Стассен (Бельгия, 2019)
«Королевский корги» Бен Стассен (Бельгия, 2019)
Кино Космос
12:00—45 грн.

Фото

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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