В Сумском дворе застрял грузовик

Фото опубликовано на странице «Я люблю Сумы» в Фейсбуке.
Два человека пострадали в результате лобового столкновения на автодороге национального значения....
К 3 годам лишения свободы приговорен водитель, который в состоянии алкогольного опьянения въехал в толпу людей....
10 марта в 18:05 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что по ул. Грушевского в пгт Великая Писаревка...
Сегодня, 11 марта, в центре Сум произошло ДТП с участием троллейбуса....
Два протокола составили патрульные на водителя, который совершил и покинул место ДТП....