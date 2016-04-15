Мэрия Сум выплатила замначальнику областной полиции почти миллион Об этом стало известно из электронной декларации заместителя начальника ГУ Нацполиции в Сумской области Олега Кузминкова, которую он подал в НАПК 7 марта.

Согласно данным декларации, департамент соцзащиты населения Сумского горсовета выплатил Олегу Кузминкову 991 095 грн в качестве денежной компенсации на приобретение жилья как участнику боевых действий и переселенцу, пишет sumy.today.

На Сумщину Кузминков переехал из Донецкой области. До 2015 года он был заместителем начальника штаба УМВД Украины на Донецкой железной дороге. Там работала и его жена Алина Толстикова, которая сейчас является инспектором роты патрульной службы полиции особого назначения «Сумы».

В ноябре прошлого года за полученную от департамента соцзащиты населения компенсацию приобрел в Сумах квартиру общей площадью 65,36 квадратных метров.

Кроме квартиры, в прошлом году заместитель начальника областной полиции получил в собственность 2 га земли в Могрице Сумского района. Там же такой же надел получила и его жена.

Кроме того, в январе прошлого года за 337 000 гривен Олег Кузминков купил Volkswagen Passat 2015 года выпуска. Правда, в январе уже этого года авто он продал - за 416 000.

Что касается заработков семьи полицейских, то за прошлый год Олег Кузминков получил 360 000 гривен зарплаты. Его жена – 35 000. Плюс 21 000 супруги получили в качестве помощи перемещенным лицам на жительство. 2,5 тыс. грн на двоих получили выплат участникам боевых действий. И 10320 грн выплатили жене Кузминкова в качестве помощи при рождении ребенка.