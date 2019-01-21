Сколько жителей Сумщины уже определились с семейными врачами

Об этом во время аппаратного совещания главе Сумской облгосадминистрации Николаю Клочко сообщил начальник областного управления здравоохранения Сергей Бутенко.
По его словам, Сумщина по процентному показателю - 74,5% - занимает второе место среди регионов Украины. Кстати, в Украине почти 26 млн граждан выбрали своего врача, что составляет 61,4%.
В Сумской области больше всего подписано деклараций в Роменском (85,5%), Лебединском (79,4%), Тростянецком (78,8%), Бурынском (77,6%) районах и в г. Сумы (76,9%). Аутсайдером в этом вопросе является Середина-Будский район - 54,3% жителей района заключили соглашения с врачами.
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