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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:06231

Сколько жителей Сумщины уже определились с семейными врачами

В области заключено уже 806 497 соглашений между врачами и пациентами.

Об этом во время аппаратного совещания главе Сумской облгосадминистрации Николаю Клочко сообщил начальник областного управления здравоохранения Сергей Бутенко.

По его словам, Сумщина по процентному показателю - 74,5% - занимает второе место среди регионов Украины. Кстати, в Украине почти 26 млн граждан выбрали своего врача, что составляет 61,4%.

В Сумской области больше всего подписано деклараций в Роменском (85,5%), Лебединском (79,4%), Тростянецком (78,8%), Бурынском (77,6%) районах и в г. Сумы (76,9%). Аутсайдером в этом вопросе является Середина-Будский район - 54,3% жителей района заключили соглашения с врачами.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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