В Сумах прошел весенний кубок по теннису

В соревнованиях приняли участие 47 учеников академии в 4 лигах.
4 лига: 1-е место - Гаранжа Антон, 2-е место - Васильченко Владислав, 3-е место - Наумова Валерия и Меняйло Максим.
3 лига: 1-е место - Березинец Карина, 2-е место - Вардаев Михаил, 3-е место- Мищенко Иван и Петренко Кирилл.
2 лига: 1-е место - Тарасенко Денис, 2-е место - Довгопол Елизавета, 3-е место - Гриценко София и Соловей Екатерина.
1 лига: 1-е место - Барсегян Анна, 2-е место- Бондаренко Амелия, 3-е место - Дудченко Василий и Лукашенко Данил.
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