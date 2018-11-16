Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:16205

В Сумах прошел весенний кубок по теннису

9-10 марта в спорткомплексе «Maxima» прошел турнир «Весенний кубок Теннисной академии».

В соревнованиях приняли участие 47 учеников академии в 4 лигах.

4 лига: 1-е место - Гаранжа Антон, 2-е место - Васильченко Владислав, 3-е место - Наумова Валерия и Меняйло Максим.

3 лига: 1-е место - Березинец Карина, 2-е место - Вардаев Михаил, 3-е место- Мищенко Иван и Петренко Кирилл.

2 лига: 1-е место - Тарасенко Денис, 2-е место - Довгопол Елизавета, 3-е место - Гриценко София и Соловей Екатерина.

1 лига: 1-е место - Барсегян Анна, 2-е место- Бондаренко Амелия, 3-е место - Дудченко Василий и Лукашенко Данил.

Спорт Теннис

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«30 безумных желаний» Питер Хатчингс (США, 2018)
«30 безумных желаний» Питер Хатчингс (США, 2018)
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CINETECH+, 2D 10:20 12:15 16:45
«Любовь и прочий зоопарк» Антони Кордье (Франция, Бельгия, 2017)
«Любовь и прочий зоопарк» Антони Кордье (Франция, Бельгия, 2017)
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CINETECH+, 2D 18:00
«Вернуть Бена» Питер Хеджес (США, 2018)
«Вернуть Бена» Питер Хеджес (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 16:00 20:00
«Родители лёгкого поведения» Фред Вульф (США, 2018)
«Родители лёгкого поведения» Фред Вульф (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 11:10 14:40 19:15 22:00
«Гуцулка Ксеня» Алена Демьяненко (Украина, 2019)
«Гуцулка Ксеня» Алена Демьяненко (Украина, 2019)
Кино Дружба
10-00 - 60 грн.
«Капитан Марвел» Анна Боден (США, 2019)
«Капитан Марвел» Анна Боден (США, 2019)
Кино Космос
13:45—50 грн. 16:05—50 грн. 18:25—55 грн.
«Королевский корги» Бен Стассен (Бельгия, 2019)
«Королевский корги» Бен Стассен (Бельгия, 2019)
Кино Космос
12:00—45 грн.

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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