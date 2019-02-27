На Сумщине дали 3 года виновнику кровавого ДТП К 3 годам лишения свободы приговорен водитель, который в состоянии алкогольного опьянения въехал в толпу людей.

Тростянецким отделом Ахтырской местной прокуратуры поддержано государственное обвинение в отношении 27-летнего водителя, который в состоянии алкогольного опьянения въехал в толпу людей.

Как рассказал руководитель Ахтырской местной прокуратуры Александр Языков, ДТП произошло 15 декабря 2017 года около полуночи. Тогда водитель ВАЗ-2101, находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигался по автодороге улицы Кенига в направлении с улицы Набережной до ул. К. Скрябина в г. Тростянец. Не справившись с управлением авто, водитель допустил наезд на группу пешеходов, которые двигались по проезжей части в том же направлении, возвращаясь с корпоратива. Один пострадавший получил тяжелые телесные повреждения, еще двое - повреждения средней тяжести, трое пострадавших состоялись легкими телесными повреждениями.

Согласно выводам экспертизы, водитель имел техническую возможность избежать наезда на пешеходов. Более того, обвиняемый неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей за нарушения правил дорожного движения как до ДТП, так и после него. Поэтому решением суда первой инстанции обвиняемый признан виновным в нарушении правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, причинившем тяжелое телесное повреждение потерпевшему (ч. 2 ст. 286 УК Украины) и приговорен к 3 годам лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком на 2 года, сообщает пресс-служба прокуратуры области.