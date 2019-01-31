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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:50235

За два месяца местные бюджеты получили почти миллиард

С начала года на Сумщине в местные бюджеты поступило 976,4 млн гривен.

В январе-феврале 2019 года в местные бюджеты Сумской области поступило 976,4 млн грн платежей, контролируемых ГФС. Это на 21%, или на 170,4 млн грн превышает поступления соответствующего периода прошлого года.

В феврале в местные бюджеты налогоплательщиками направлено 521,2 млн гривен. По сравнению с февралем прошлого года поступления выросли на 20,6%, или на 89,2 млн гривен.

С начала года в сводный бюджет поступило 779,2 млн грн налога на доходы физических лиц. Это почти на 140 млн больше, чем в соответствующем периоде прошлого года.

Поступление налога на доходы физических лиц в феврале составили 421,8 млн гривен. По сравнению с февралем прошлого года эти поступления выросли почти на 80 млн гривен, сообщает пресс-служба ГУ ГФС в Сумской области.

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