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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:18265

На Сумщине ликвидирована схема уклонения от налогов при продаже домов в коттеджных городках

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Сумской области обнаружили жительницу г. Сумы, которая уклонилась от уплаты 4,2 млн грн НДФЛ при продаже домов в коттеджных городках. Источник: https://censor.net.ua/n3115927

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В рамках проведения операции "Строитель" и расследования уголовного производства по ч.3 ст.212 УК Украины была установлена жительница областного центра, не зарегистрированная как СПД, которая в течение 2016-2018 годов осуществляла хозяйственную деятельность по застройке коттеджных городков, в т.ч. типа "таунхаус", на принадлежащих ей земельных участках, с последующей реализацией объектов застройки и уклонением от уплаты налогов.

В частности, указанным лицом были поданы в Государственную архитектурную инспекцию в Сумской области декларации о начале строительства 22 жилых домов в г. Сумы, а также в одном из сел Сумской области. Согласно указанным документам строительство выполнялось хозяйственным способом без привлечения субподрядных организаций.

Вместе с тем, строительство жилых домов осуществляло предприятие, которое возглавляет муж фигурантки. Реализовывала она объекты завершенного строительства как частную собственность, используя в т.ч. специализированные сайты в сети интернет.

При этом правонарушительница не включила в состав налогооблагаемого дохода средства, полученные по результатам коммерческой деятельности по реализации построенных жилых домов. В результате таких действий фигурантка уклонилась от уплаты 4,2 млн грн НДФЛ.

По результатам обысков, проведенных по месту жительства фигурантки, в ее автомобиле, в офисе компании - фактического застройщика, а также в помещении банка, обнаружены и изъяты бухгалтерские документы по строительству коттеджей, печать компании-застройщика и еще 4-х предприятий, а также черновые записи.

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