Нацсовет аннулировал лицензию «Радио Ромен» Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания принял решение об аннулировании лицензии на проводное вещание горрайонной радиостудии «Радио Ромен».

С соответствующим ходатайством обратилось к регулятору руководство радиостанции, сообщает представитель Нацсовета в Сумской области Лариса Якубенко.

Учитывая то, что «Радио Ромен» в 2017 году получило лицензию на эфирное радиовещание и оборудовало ФМ-станцию, содержать еще и проводное вещание оказалось экономически нецелесообразным. Во внимание также был принят факт постоянного сокращения радиоточек. Так, на конец 2018 года на весь Роменский район, который является одним из крупнейших по численности населения, осталось только 570 радиоточек.

В настоящее время горрайонная радиостудия «Радио Ромен» осуществляет 24-часовое вещание в ФМ-диапазоне, из которых 4 часа - собственное вещание. Партнер местной радиостанции - Радио «Проминь».

По состоянию на конец 2018 года в области осталось 7 редакций проводного вещания. Общее количество радиоточек - 18300, что почти вдвое меньше по сравнению с 2016 годом.