Сумской ЧПшник, делавший евродворы, заплатит штраф в 1,3 млн грн за нелегальных работников

Второй апелляционный административный суд подтвердил решение суда первой инстанции, отклонив иск ФЛП относительно отмены постановления Управления Гоструда в Сумской области о наложении штрафной санкции за использование неоформленной труда. Постановление вступает в законную силу со дня его принятия, то есть с 11 марта 2019 года. Таким образом предприятие должно уплатить в государственный бюджет 1340280 грн штрафа.
Напомним, что в мае прошлого года инспекторами труда Управление Гоструда в Сумской области было совершено инспекционное посещение ФЛП, которое выполняло работы по проведению капитального ремонта придомовых территорий в городе Сумы. А именно: подготовка площади, укладка тротуарной плитки, разбрасывание щебня, установка бордюров, выравнивание земли с помощью соответствующей техники и т.п. В ходе контрольного мероприятия установлено, что 12 работников были допущены к работе без надлежащего оформления с ними трудовых отношений.
Часть работников при опросе инспекторам труда сообщили, что не помнят, какой именно договор с работодателем подписывали. В свою очередь ФЛП предоставил специалистам Гоструда договоры гражданско-правового характера, подписанные с вышеупомянутыми работниками, что является недопустимым, учитывая наличие вредных условий труда при выполнении указанных работ, а также обнаруженные признаки трудовых отношений.
Также следует отметить, что одним из условий тендера на выполнение работ по проведению капитального ремонта, который предприятие-нарушитель выиграло, является наличие достаточного количества наемных работников и выплата им заработной платы в соответствии с требованиями действующего законодательства, что свидетельствует о предоставлении ФЛП заведомо ложной информации, сообщает пресс-служба ведомства.
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