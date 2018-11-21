Сумской ЧПшник, делавший евродворы, заплатит штраф в 1,3 млн грн за нелегальных работников Апелляционный суд признал штраф Гоструда за использование неоформленной труда законным.

Второй апелляционный административный суд подтвердил решение суда первой инстанции, отклонив иск ФЛП относительно отмены постановления Управления Гоструда в Сумской области о наложении штрафной санкции за использование неоформленной труда. Постановление вступает в законную силу со дня его принятия, то есть с 11 марта 2019 года. Таким образом предприятие должно уплатить в государственный бюджет 1340280 грн штрафа.

Напомним, что в мае прошлого года инспекторами труда Управление Гоструда в Сумской области было совершено инспекционное посещение ФЛП, которое выполняло работы по проведению капитального ремонта придомовых территорий в городе Сумы. А именно: подготовка площади, укладка тротуарной плитки, разбрасывание щебня, установка бордюров, выравнивание земли с помощью соответствующей техники и т.п. В ходе контрольного мероприятия установлено, что 12 работников были допущены к работе без надлежащего оформления с ними трудовых отношений.

Часть работников при опросе инспекторам труда сообщили, что не помнят, какой именно договор с работодателем подписывали. В свою очередь ФЛП предоставил специалистам Гоструда договоры гражданско-правового характера, подписанные с вышеупомянутыми работниками, что является недопустимым, учитывая наличие вредных условий труда при выполнении указанных работ, а также обнаруженные признаки трудовых отношений.

Также следует отметить, что одним из условий тендера на выполнение работ по проведению капитального ремонта, который предприятие-нарушитель выиграло, является наличие достаточного количества наемных работников и выплата им заработной платы в соответствии с требованиями действующего законодательства, что свидетельствует о предоставлении ФЛП заведомо ложной информации, сообщает пресс-служба ведомства.