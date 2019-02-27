Лобовое столкновение под Сумами: двое пострадавших (видео) Два человека пострадали в результате лобового столкновения на автодороге национального значения.

9 марта, около 8 часов утра, патрульные получили сообщение о ДТП на автодороге Н-12 «Сумы - Полтава», вблизи села Верхняя Сыроватка.

Прибыв на место происшествия, инспекторы установили, что при обстоятельствах, которые на данный момент выясняются, произошло лобовое столкновение автомобилей Ford Transit и ГАЗ.

В результате ДТП 25-летний водитель автомобиля ГАЗ и 32-летний пассажир транспортного средства Ford Transit получили телесные повреждения. С забойными ранами головы были доставлены в больницу.