Лобовое столкновение под Сумами: двое пострадавших (видео)

9 марта, около 8 часов утра, патрульные получили сообщение о ДТП на автодороге Н-12 «Сумы - Полтава», вблизи села Верхняя Сыроватка.
Прибыв на место происшествия, инспекторы установили, что при обстоятельствах, которые на данный момент выясняются, произошло лобовое столкновение автомобилей Ford Transit и ГАЗ.
В результате ДТП 25-летний водитель автомобиля ГАЗ и 32-летний пассажир транспортного средства Ford Transit получили телесные повреждения. С забойными ранами головы были доставлены в больницу.
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