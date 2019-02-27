Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:57207

Убийцу родной бабушки взяли под стражу

По ходатайству прокуратуры избрана мера пресечения мужчине, который лишил жизни свою бабушку.

«По ходатайству Белопольского отдела Конотопской местной прокуратуры решением суда от 9 марта 2019 года подозреваемому в убийстве собственной бабушки избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права на залог. В то же время подготовлено ходатайство о назначении экспертизы относительно психического состояния задержанного на момент совершения преступления, поскольку для этого имеются веские основания», - рассказал заместитель руководителя Конотопской местной прокуратуры Андрей Шапошник.

Речь идет о событиях, произошедших 6 марта 2019 года в с. Барыло Белопольского района. Тогда 25-летний житель около 23.00. пришел к своей 67-летней бабушке, которая проживала отдельно. По словам молодого человека, женщина не отвечала на его вопросы, это разозлило его, он схватил молоток и трижды ударил ее по голове. Пытаясь отвести от себя подозрение, мужчина вызвал полицию, сообщив правоохранителям, что нашел бабушку мертвой во дворе. Однако собранные полицейскими доказательства опровергли его показания.

Действия задержанного квалифицированы по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины, если он будет признан вменяемым, ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Белопольский район Под стражу Убийство

По тематике

Сегодня 14:57

На Сумщине внук молотком забил родную бабушку до смерти

25-летний житель с. Барыло Белопольского района, чтобы избежать наказания, инсценировал естественную смерть 67-летней женщины и сам вызвал полицию....

Сегодня 14:34

Конотопчанин задушил собутыльника за сигарету

На Сумщине по подозрению в убийстве 53-летнего мужчины задержан конотопчанина....

06.03.2019 13:52

На Сумщине на суд о жестоком убийстве не явился эксперт

Из-за неявки эксперта на 10:00 20 марта отложено судебное разбирательство по обвинительному акту в отношении гражданина М., обвиняемого по части...

В Сумском апелляционном суде оспаривают избрание меры пресечения вдове Анатолия Жука
04.03.2019 17:02

В Сумском апелляционном суде оспаривают избрание меры пресечения вдове Анатолия Жука

Сегодня, 4 марта, в Сумской апелляционный суд поступило три апелляционные жалобы на постановление следователя судьи Заречного районного суда г. Сумы,...

04.03.2019 16:24

В Путивле долги выбивают до смерти

Работники полиции разоблачили местного 30-летнего жителя, который, требуя у своего знакомого возврата долга, сильно избил того палкой. От полученных побоев...

Новости

Поедем по 7? Исполком будет рассматривать новые тарифы в маршрутках
Сегодня 14:40
Кролевецкие полицейские разыскали и вернули домой двух юных беглянок
Сегодня 18:21
Убийцу родной бабушки взяли под стражу
Сегодня 17:57
Лобовое столкновение под Сумами: двое пострадавших (видео)
Сегодня 17:48
Сумской ЧПшник, делавший евродворы, заплатит штраф в 1,3 млн грн за нелегальных работников
Сегодня 17:30
Нацсовет аннулировал лицензию «Радио Ромен»
Сегодня 17:25
На Сумщине ликвидирована схема уклонения от налогов при продаже домов в коттеджных городках
Сегодня 17:18
В Сумах прошел весенний кубок по теннису
Сегодня 17:16
На Сумщине дали 3 года виновнику кровавого ДТП
Сегодня 16:51
Сумские патрульные рассказали, как ловили мартовского насильника (видео)
Сегодня 16:41
СумДУ висловив свою позицію щодо розробленої стратегії розвитку для Cум
Сегодня 16:23
Сколько жителей Сумщины уже определились с семейными врачами
Сегодня 16:06
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«30 безумных желаний» Питер Хатчингс (США, 2018)
«30 безумных желаний» Питер Хатчингс (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:20 12:15 16:45
«Любовь и прочий зоопарк» Антони Кордье (Франция, Бельгия, 2017)
«Любовь и прочий зоопарк» Антони Кордье (Франция, Бельгия, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 18:00
«Вернуть Бена» Питер Хеджес (США, 2018)
«Вернуть Бена» Питер Хеджес (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 16:00 20:00
«Родители лёгкого поведения» Фред Вульф (США, 2018)
«Родители лёгкого поведения» Фред Вульф (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 11:10 14:40 19:15 22:00
«Гуцулка Ксеня» Алена Демьяненко (Украина, 2019)
«Гуцулка Ксеня» Алена Демьяненко (Украина, 2019)
Кино Дружба
10-00 - 60 грн.
«Капитан Марвел» Анна Боден (США, 2019)
«Капитан Марвел» Анна Боден (США, 2019)
Кино Космос
13:45—50 грн. 16:05—50 грн. 18:25—55 грн.
«Королевский корги» Бен Стассен (Бельгия, 2019)
«Королевский корги» Бен Стассен (Бельгия, 2019)
Кино Космос
12:00—45 грн.

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.