Убийцу родной бабушки взяли под стражу По ходатайству прокуратуры избрана мера пресечения мужчине, который лишил жизни свою бабушку.

«По ходатайству Белопольского отдела Конотопской местной прокуратуры решением суда от 9 марта 2019 года подозреваемому в убийстве собственной бабушки избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права на залог. В то же время подготовлено ходатайство о назначении экспертизы относительно психического состояния задержанного на момент совершения преступления, поскольку для этого имеются веские основания», - рассказал заместитель руководителя Конотопской местной прокуратуры Андрей Шапошник.

Речь идет о событиях, произошедших 6 марта 2019 года в с. Барыло Белопольского района. Тогда 25-летний житель около 23.00. пришел к своей 67-летней бабушке, которая проживала отдельно. По словам молодого человека, женщина не отвечала на его вопросы, это разозлило его, он схватил молоток и трижды ударил ее по голове. Пытаясь отвести от себя подозрение, мужчина вызвал полицию, сообщив правоохранителям, что нашел бабушку мертвой во дворе. Однако собранные полицейскими доказательства опровергли его показания.

Действия задержанного квалифицированы по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины, если он будет признан вменяемым, ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры области.