Кролевецкие полицейские разыскали и вернули домой двух юных беглянок Чтобы встретить праздник и хорошо погулять, две подруги не предупредив родных, отправились из Кролевца в Киев. Полицейским понадобилось менее суток, чтобы установить их местонахождение, разыскать и доставить домой.

В Кролевецкое отделение полиции обратились родители двух несовершеннолетних девушек 17 и 15 лет, которые сообщили, что их дочери не ночевали дома и где они находятся им неизвестно.

Полицейские провели проверку и выяснили, что девушки несколько дней назад познакомились между собой и сразу подружились. Учитывая то, что впереди должны быть три выходных дня, решили поехать гулять в Киев.

«На установление места нахождения несовершеннолетних были ориентированы все работники полиции Сумщины, - комментирует ситуацию Сергей Тарасенко, начальник Отдела ювенальной превенции ГУНП области. - В первую очередь отрабатывали связи девушек и все возможные места их пребывания. В результате чего получили информацию, что у одной из них есть приятель, который сейчас живет и работает в Киеве. Когда с ним связались, выяснилось, что девушки уже связались с ним по телефону и договорились о встрече на одной из станций метро, где их и встретили кролевецкие работники полиции».

Праздник 8 марта обе встретили уже дома, в кругу родных. После чего правоохранители провели с девушками и их родителями профилактические беседы, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.