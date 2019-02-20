Кролевецкие полицейские разыскали и вернули домой двух юных беглянок

В Кролевецкое отделение полиции обратились родители двух несовершеннолетних девушек 17 и 15 лет, которые сообщили, что их дочери не ночевали дома и где они находятся им неизвестно.
Полицейские провели проверку и выяснили, что девушки несколько дней назад познакомились между собой и сразу подружились. Учитывая то, что впереди должны быть три выходных дня, решили поехать гулять в Киев.
«На установление места нахождения несовершеннолетних были ориентированы все работники полиции Сумщины, - комментирует ситуацию Сергей Тарасенко, начальник Отдела ювенальной превенции ГУНП области. - В первую очередь отрабатывали связи девушек и все возможные места их пребывания. В результате чего получили информацию, что у одной из них есть приятель, который сейчас живет и работает в Киеве. Когда с ним связались, выяснилось, что девушки уже связались с ним по телефону и договорились о встрече на одной из станций метро, где их и встретили кролевецкие работники полиции».
Праздник 8 марта обе встретили уже дома, в кругу родных. После чего правоохранители провели с девушками и их родителями профилактические беседы, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.
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