В Сумах пассажир «рассчитался» с таксистом 6 ударами ножа

Таксист взял двух пассажиров, парня и девушку, но, когда довез их до места назначения, между таксистом и пассажирами возник конфликт, потому что таксист перепутал адрес, а у пассажиров не хватало нескольких гривен для расчета, - сообщила начальник отдела коммуникации ГУ Нацполиции в Сумской области Эльвира Биганова, пишет sumy.today.
По ее словам, в результате конфликта пассажир 1997 года рождения достал нож и нанес таксисту 6 ударов, один из которых был проникающим. После чего пассажиры скрылись с места преступления. Эти события происходили неподалеку Сумского райотдела полиции, в результате чего правоохранители смогли быстро среагировать и разыскать подозреваемого.
Парню объявили подозрение по ч.1 ст.121 УК Украины (тяжкие телесные повреждения). Завтра ему должны избирать меру пресечения. Таксист сейчас находится в больнице.
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