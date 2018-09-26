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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 20:55321

В Сумах пассажир «рассчитался» с таксистом 6 ударами ножа

Преступление было совершено в ночь с субботы на воскресенье (с 9 на 10 марта).

Таксист взял двух пассажиров, парня и девушку, но, когда довез их до места назначения, между таксистом и пассажирами возник конфликт, потому что таксист перепутал адрес, а у пассажиров не хватало нескольких гривен для расчета, - сообщила начальник отдела коммуникации ГУ Нацполиции в Сумской области Эльвира Биганова, пишет sumy.today.

По ее словам, в результате конфликта пассажир 1997 года рождения достал нож и нанес таксисту 6 ударов, один из которых был проникающим. После чего пассажиры скрылись с места преступления. Эти события происходили неподалеку Сумского райотдела полиции, в результате чего правоохранители смогли быстро среагировать и разыскать подозреваемого.

Парню объявили подозрение по ч.1 ст.121 УК Украины (тяжкие телесные повреждения). Завтра ему должны избирать меру пресечения. Таксист сейчас находится в больнице.

Право Поножовщина Тяжкие телесные повреждения

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