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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 21:13263

В СумГУ хотят реформировать неугодную кафедру?

Профессора СумГУ Сергей Ильяшенко, который находится в оппозиции к нынешнему ректору вуза Анатолию Васильеву, опубликовал проект решения ученого совета СумГУ, который запланирован на 14 марта.

Свои размышления профессор изложил на своей странице в Фейсбуке.

«Почему так спешим, ректор Васильев А.В.?

Сегодня получил интересный проект решения ученого совета СумГУ «Состояние организации итоговой аттестации на кафедре маркетинга и управления инновационной деятельностью», заседание запланировано на 14.00 14.03.2019 г. в ауд. Ц-219. В проекте решения после многочисленных ссылок на приказы ректора Васильева А.В., в которых идет речь о вымышленных (на что он большой мастер) многолетних нарушениях кафедры маркетинга и УИД (неоднократно занимала призовые места в рейтинге СумГУ) предлагается создать новую кафедру маркетинга. Очевидно, ликвидировав при этом существующую кафедру маркетинга и УИД? Или ректор имел в виду что-то другое? В последнее время его решение становится все труднее понимать.

По этому поводу обращаюсь публично (как и обещал) к Васильеву А.В.

1. Чем вызвана такое нетерпение - посреди учебного года поставить «реформой» под угрозу учебный процесс? У меня несколько версий:

- Анатолий Васильевич, вы прогнозируете изменение правящей команды (в том числе Генпрокурора, министра МОН и др.) после выборов Президента и хотите все зачистить заранее?

- Вы договорились в МОН о нужной Вам реорганизации СумГУ, однако прогнозируете, что их полномочия скоро закончатся, а с новыми придется опять «решать»?

- Вы понимаете, что кафедра Маркетинга и УИД (МУИД как указано в проекте решения) ни при каких обстоятельствах не проголосует за запланированное слияние УНИ ФЭМ им. О. Балацкого и УНИ Институт бизнес-технологий «УАБД» и общего «одобрямс» не будет?

- Вам не удается разорвать коллектив и убрать заведующего, и Вы прибегаете к такому «гениальному» решению?

- Создается информационный повод, который переключит внимание общественности по обсуждению фальсификаций и плагиата в Стратегии г. Сумы, которую среди прочих разрабатывали Ваши дочь (Васильева) и зять (Леонов), а также Светайло, Александров, Боронос и др.?

Выберите правильный вариант, или объясните, чем вызвано такое «гениальное» решение.

2. Анатолий Васильевич, я предлагаю новую кафедру маркетинга набрать из разработчиков Стратегии, особенно тех, кто проводил опрос. Или Вы думаете, что коллеги с кафедры маркетинга и УИД будут работать в новой структуре (на новую структуру)? Кроме того, образовательный процесс это лицензируемый вид деятельности, и лицензия выдана под конкретный кадровый состав. Вы уверены, что не потеряете лицензию?

3. Я не знаю, что Вы там думаете и думаете ли вообще, но после спектаклей, которые Вы устроили и с упорством (которое стоит другого приложения) продолжаете устраивать, имидж СумГУ катастрофически падает.

4. Анатолий Васильевич, будьте наконец мужиком. Уйдите добровольно в отставку, не валите окончательно имидж УНИ ФЭМ и СумГУ в целом», - написал профессор.

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Общество Анатолий Васильев Сергей Ильяшенко СумГУ

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