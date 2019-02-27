В Сумах ищут авто, наехавшее на забор Патрульная полиция разыскивает участника ДТП, который оставил место происшествия

6 марта, около 20.30, на улице Металлургов, в районе Сумской городской больницы № 4 произошло ДТП.

Патрульные, прибывшие на место ДТП выяснили, что неустановленный водитель совершил наезд на забор и покинул место происшествия.

К ДТП вероятно причастен автомобиль Kia Sorento серого цвета с повреждениями передней центральной части автомобиля.

Отдел розыска и обработки материалов ДТП управления патрульной полиции в Сумской области просит всех очевидцев или лиц, которые владеют какой-либо информацией о данном ДТП позвонить на службу 102 или обратиться в УПП в Сумской области (г. Сумы, ул. Белопольский путь, 18/1) и помочь установить водителя-беглеца.

Анонимность гарантируют.