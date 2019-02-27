Сумские ветераны сыграют в Житомире В Житомире состоятся матчи чемпионата Украины по футзалу среди ветеранов 45+ и 55+

С 14 по 17 марта в Житомире будут проходить матчи чемпионата Украины среди ветеранов 45+ и 55+. Среди участников возрастной группы «45+» сыграет команда «Конотоп». Ее соперники - «Полесье» 45+ (Житомир), ФК «Южноукраинск», «Ветераны-Авангард» 45+ (Новоград-Волынский), «STAVNI KYIV» (Южноукраинск), «Черное море» 45+ (Одесса), «Локомотив» 45+ (Донецкая обл.) и «Фортуна» 45+ (Хмельницкая обл.). В чемпионате среди «55-летних» сыграет сумская «Николь-Технология» и «Черное море» (Одесса), «Фортеця» (Каменец-Подольский), «Амико» (Ананьев), ВФК «Сельмаш» (Коломыя), «Киев», «Локомотив» (Лиман), «Маяк» (Сарны), «Десна» (Чернигов), «Соборка» (Одесская обл.), АФ «Кодыма», Сборная Житомирской области, «Энергия+» (Новая Каховка), «Сотто-Мариуполь» (Мариуполь), «Коммунар» (Харьков), «Хмельницкий казаки» (Хмельник), «Динамо» (Приморск), СК «Сосновка» (Львовская обл.), «Медиана» (Мелитополь) т «Союз» (Донецкая обл.).