Сумские бойцы удачно выступили в Черкассах

В первом наши получили следующие награды:
- Новикова Анастасия - стала абсолютной чемпионкой во всех разделах программы соревнований;
- Синеока Снежана - две золотые награды в грэпплинге и серебро в разделе «традишн»;
- Дремлюга Захар- две золотые награды в разделах «грэпплинг» и «традишин» и серебро в разделе «грэпплинг ги»;
- Власова Анастасия - I место в разделе «традишин», два серебра в грепплингу.
- Халиева Варвара - три серебряные награды во всех разделах программы соревнований;
- Федина Ярослав - две серебряные награды в разделах «грэпплинг ги» и «традишин», бронзу в разделе «грепплин»;
- Хоменко Добрыня - серебряные награды в разделе «грэпплинг ги» и традишин;
- Иванунин Михаил - бронза в разделах грепплингу, серебро в разделе «традишин».
- Романчук Назар - II место раздел «традишн»;
- Караванец Андрей - III место в разделе «традишн»;
- Мантулинг Богдан - III место раздел «грэпплинг ги».
- Шовкопляс Вадим - бронза в разделе «грэпплинг»;
Благодаря таким результатам сборная команда Сумской области получила чемпионство в командном зачете во всех трех разделах программы.
Спортсменов подготовили тренеры-преподаватели Шевченко В.Г., Набока О.Б., Артюх Н.А., Зернов Е.В., Неткач Д.Ю., Гордиенко В.В.
Представляем имена победителей и призеров Кубка Украины - 2019 в разделах панкратиону «традишн» и «фулл».
Чемпионами Кубка Украины 2019 году в обоих разделах панкратиону стали Валентин Остапенко (57 кг), Денис Никонец (62 кг). Также на первое место поднимались: в традишн - Елена Сушко (+71 кг), в фул - Кирилл Горобец (77 кг).
Серебряными призерами раздела традишн стали Альберт Мосьпан, Дмитрий Баранов, Александр Козлов, Александр Одинцов, Виталий Иващенко, Владислав Бабич, Светлана Скрипник, Виктория Сергиенко.
Вторыми стали в фул-контакте Егор Яковенко, Владислав Бабич.
«Бронза» в «традишн» досталась Егору Яковенко, Дмитрию Вакуленко, Денису Литовченко, Станиславу Стативци,, Ивану Гаршину, Артему Черков, Марине Любимовоий, Ольги Де-Кен-Не, Анастасии Воскобойник.
В «фулл» третья ступенька на счету Александра Овчаренко, Артема Черкова, Марины Любимовой.
Победители и призеры КУ-2019 в разделах грэпплингу в разделах «грэпплинг ноу-ги» и «грэпплинг ги»:
Раздел грепплингу ноу ги
мужчины:
62кг: 1 место -Баранов Дмитрий, 2 место -Никонец Денис;
66 кг. 2 место -Козлов Александр, 3 место -Вакуленко Дмитрий;
77кг: 1 место -Неткачев Дмитрий;
84кг 3 место -Стативка Станилав;
92 кг: 1 место -Гавриш Сергей;
женщины:
53кг: 1 место - Скрипник Светлана;
58кг: 3 место - Сергиенко Виктория, 3 место -Где-Кен -Не Ольга;
71 + кг: 2 место - Сушко Елена;
Раздел грепплингу ги
Мужчины:
66 кг .: 2 место -Вакуленко Дмитрий, 3 место -Голомидов Антон
71кг 3 место -Штанько Даниил;
77кг 3 место -Иващенко Виталий;
84кг 2 место -Стативка Станилава.
женщины:
53кг: 1 место -Скрипник Светлана;
64кг 3 место -Воскобойник Анастасия.
В командном зачете сборная команда Сумской области стала сильнейшим регионом в разделе «традишн» и «грэпплинг ноу-ги», в разделе «фулл» - мы на втором месте, в разделе «грэпплинг ги» завоевали бронзовую награду.
Спортсменов подготовили тренеры Чередниченко С.В., Гавриш С., Томенко А.А., Неткачев Д.Ю., Зернов Е.В.
Практически все чемпионы и призеры представляли Сумскую облстную организацию ФСО «Спартак».
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