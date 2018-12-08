Сумские бойцы удачно выступили в Черкассах 7-10 марта в Черкассах проходил чемпионат Украины по панкратиону среди детей и кубок Украины по грэпплингу.

В первом наши получили следующие награды:

- Новикова Анастасия - стала абсолютной чемпионкой во всех разделах программы соревнований;

- Синеока Снежана - две золотые награды в грэпплинге и серебро в разделе «традишн»;

- Дремлюга Захар- две золотые награды в разделах «грэпплинг» и «традишин» и серебро в разделе «грэпплинг ги»;

- Власова Анастасия - I место в разделе «традишин», два серебра в грепплингу.

- Халиева Варвара - три серебряные награды во всех разделах программы соревнований;

- Федина Ярослав - две серебряные награды в разделах «грэпплинг ги» и «традишин», бронзу в разделе «грепплин»;

- Хоменко Добрыня - серебряные награды в разделе «грэпплинг ги» и традишин;

- Иванунин Михаил - бронза в разделах грепплингу, серебро в разделе «традишин».

- Романчук Назар - II место раздел «традишн»;

- Караванец Андрей - III место в разделе «традишн»;

- Мантулинг Богдан - III место раздел «грэпплинг ги».

- Шовкопляс Вадим - бронза в разделе «грэпплинг»;

Благодаря таким результатам сборная команда Сумской области получила чемпионство в командном зачете во всех трех разделах программы.

Спортсменов подготовили тренеры-преподаватели Шевченко В.Г., Набока О.Б., Артюх Н.А., Зернов Е.В., Неткач Д.Ю., Гордиенко В.В.

Представляем имена победителей и призеров Кубка Украины - 2019 в разделах панкратиону «традишн» и «фулл».

Чемпионами Кубка Украины 2019 году в обоих разделах панкратиону стали Валентин Остапенко (57 кг), Денис Никонец (62 кг). Также на первое место поднимались: в традишн - Елена Сушко (+71 кг), в фул - Кирилл Горобец (77 кг).

Серебряными призерами раздела традишн стали Альберт Мосьпан, Дмитрий Баранов, Александр Козлов, Александр Одинцов, Виталий Иващенко, Владислав Бабич, Светлана Скрипник, Виктория Сергиенко.

Вторыми стали в фул-контакте Егор Яковенко, Владислав Бабич.

«Бронза» в «традишн» досталась Егору Яковенко, Дмитрию Вакуленко, Денису Литовченко, Станиславу Стативци,, Ивану Гаршину, Артему Черков, Марине Любимовоий, Ольги Де-Кен-Не, Анастасии Воскобойник.

В «фулл» третья ступенька на счету Александра Овчаренко, Артема Черкова, Марины Любимовой.

Победители и призеры КУ-2019 в разделах грэпплингу в разделах «грэпплинг ноу-ги» и «грэпплинг ги»:

Раздел грепплингу ноу ги

мужчины:

62кг: 1 место -Баранов Дмитрий, 2 место -Никонец Денис;

66 кг. 2 место -Козлов Александр, 3 место -Вакуленко Дмитрий;

77кг: 1 место -Неткачев Дмитрий;

84кг 3 место -Стативка Станилав;

92 кг: 1 место -Гавриш Сергей;

женщины:

53кг: 1 место - Скрипник Светлана;

58кг: 3 место - Сергиенко Виктория, 3 место -Где-Кен -Не Ольга;

71 + кг: 2 место - Сушко Елена;

Раздел грепплингу ги

Мужчины:

66 кг .: 2 место -Вакуленко Дмитрий, 3 место -Голомидов Антон

71кг 3 место -Штанько Даниил;

77кг 3 место -Иващенко Виталий;

84кг 2 место -Стативка Станилава.

женщины:

53кг: 1 место -Скрипник Светлана;

64кг 3 место -Воскобойник Анастасия.

В командном зачете сборная команда Сумской области стала сильнейшим регионом в разделе «традишн» и «грэпплинг ноу-ги», в разделе «фулл» - мы на втором месте, в разделе «грэпплинг ги» завоевали бронзовую награду.

Спортсменов подготовили тренеры Чередниченко С.В., Гавриш С., Томенко А.А., Неткачев Д.Ю., Зернов Е.В.

Практически все чемпионы и призеры представляли Сумскую облстную организацию ФСО «Спартак».