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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:51339

Сумской исполком доволен работой транспортного отдела

Сегодня, 12 марта, в Сумах проходит транспортное заседание исполнительного комитета Сумского горсовета.

Первый заммэра Сум Владимир Войтенко предложил первыми рассмотреть проекты решений о тарифах в маршрутках. (Мэра Сум Александра Лысенко на заседании нет). Позже поступило предложение первым рассмотреть проект решения от Благотворительной организации «Громадський фонд «Суми» «О некоторых вопросах организации перевозок и установления тарифов на транспортные услуги по перевозке пассажиров на автобусных маршрутах общего пользования в г. Сумы».

Как рассказал один из разработчиков проекта решений Максим Корниенко, согласно недавно проведенного исследования Харьковского института, на маршруты в Сумах ежедневно выходит намного меньше машин, чем предусмотрено договором. В некоторых случаях маршруток выходит в два раза меньше, чем нужно. Тем не менее, перевозчики, которые хотят повысить стоимость проезда до 7 грн, в своих расчетах указывают полный комплект. Например, 13 машин – 12 рейсов в день. На самом деле меньше и машин, и рейсов. А платить предлагается за все. Кроме того, на сегодня стоимость газа, на котором ездят маршрутки, та же что и год назад, а перевозчики ее завысили минимум на 20-25%.

Общественники предлагали:

1. Отделу транспорта, связи и телекоммуникационных услуг Сумского городского совета (Яковенко С.В.) на основе имеющейся информации (акты проверок, отчет временной комиссии, исследования пассажиропотока) и данных средств GPS / GPRS (которыми согласно подпункту 2.3.14 пункта 2.3 договоров должны быть обязательно обеспечены все транспортные средства перевозчиков), в месячный срок подготовить отчет о соблюдении перевозчиками требований договоров относительно ежедневной численности подвижного состава на маршрутах, количества совершенных в течение дня рейсов, соблюдение граф ков движения по каждому из маршрутов и обеспечить в дальнейшем подготовку соответствующих отчетов при вынесении на рассмотрение исполнительного комитета Сумского городского совета вопрос об установлении (пересмотре) тарифов на транспортные услуги.

2. В случае невозможности соблюдения договорных условий определенными перевозчиками на отдельных маршрутах разорвать договоры с нарушителями по основаниям и в порядке, предусмотренных договорами.

3. Установление (пересмотр) тарифов на перевозку осуществлять в установленных законодательством случаях, только после проведения тщательного анализа соблюдения перевозчиками требований договоров и заслушивания на заседании исполнительного комитета Сумского городского совета указанных в пункте 1 решения отчетов, исключительно с учетом уровня расходов на осуществление перевозок тем количеством транспортных средств и рейсов, которые фактически осуществляются.

4. Довести данное решение до сведения перевозчиков.

Член исполкома Виктор Волонтырец высказал свое мнение, что он не будет голосовать за повышение тарифов, так как все и так видят все, что происходит в этой сфере. Что касается проекта решения от общественников, за него он также не собирается голосовать, так как то, чего они просят, должен и так делать транспортный отдел.

В итоге «за» этот проект решения были всего 5 членов исполкома, против – 0, воздержались – 6.

Экономика Маршрутки Тарифы

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