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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:56318

В Сумах горела электрощитовая в многоэтажке

Сумские спасатели ликвидировали возгорание электрощитовой.

11 марта в 20:47 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании электрощитовой в подъезде девятиэтажного жилого дома по ул. Лермонтова в г. Сумы. О пожаре сообщили жильцы дома, которые почувствовали резкий запах дыма. На место происшествия были направлены дежурные караулы 1-й, 3-й Государственных пожарно-спасательных частей и авто лестницу Группы специальной пожарной техники Отряда технической службы Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

По прибытию было установлено, что горение происходит в электрическом щитке на первом этаже здания. Образовалось сильное задымление.

В 20:54 возгорание было локализовано, а в 20:56 - полностью ликвидировано первичными средствами пожаротушения.

Всего на тушение было привлечено 4 единицы специальной техники и 12 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

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