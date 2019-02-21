Пока по 5: исполком против повышения стоимости проезда в сумских маршрутках Сегодня, 12 марта, в Сумах рассмотрели 10 проектов решений о повышении тарифов на проезд в городских маршрутках.

Как заявили все – и члены исполкома, и начальник транспортного отдела Сергей Яковенко, и общественники – высказались против повышения тарифа, так как в расчетах полно неправильных составляющих – от цены на топливо и запчасти, до зарплаты водителей. Также у всех возникли вопросы к количеству рейсов и машин на маршрутах.

При этом присутствовал представитель только одного пер6возчика, остальных не было.

В итоге ни за одни из проектов не нашлось ни одного голоса «за».