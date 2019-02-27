Фейковая коммунальщица обокрала старушку В Конотопе после посещения псевдоработницы водоканала пенсионерка недосчиталась 3 тысяч гривен.

Сообщение о краже в дежурную часть местного отдела полиции поступило около 16.00 от местной 76-летней жительницы. Как объяснила сама заявительница, к ней приходила неизвестная женщина, которая представилась сотрудницей городского водоканала, и попросила заполнить документы для урегулирования вопросов оплаты за водоснабжение. А когда гостья ушла, бабушка обнаружила опустошенный кошелек.

Пенсионерка рассказала, что сначала «документы» она заполняла в коридоре, но потом посетительница попросилась для удобства пройти на кухню. В это время хозяйка услышала скрип входной двери, но не придала этому значения.

Когда же визитерша ушла, старушка бросилась к своему кошельку и обнаружила, что оттуда исчезла вся ее пенсия, а это 3000 гривен, которую она несколько часов назад сняла с банковского счета.

Она вышла на улицу, надеясь догнать недавнюю гостью, однако та уже исчезла. А случайные прохожие посоветовали пенсионерке немедленно обратиться в полицию.

Следователями по данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража) и проводится комплекс первоочередных оперативно-розыскных мероприятий по установлению лица, совершившего это правонарушение и его местонахождение.

Тем временем правоохранители обращаются к гражданам с предостережением не быть слишком доверчивыми, у каждого неожиданного визитера, который называется работником коммунальных или государственных служб обязательно спрашивайте документ, удостоверяющий его личность. Прежде, чем впускать визитеров в свое жилище, внимательно прочитайте удостоверение, запишите указанные в нем данные и проверьте в соответствующей организаций, действительно ли у них работают такие лица. И только после подтверждения полномочий посетителей следует решать, пускать их в дом или нет. Также не будет лишним заранее договориться с работниками соответствующих учреждений о том, что в случае необходимости проверки счетчиков или приборов они предварительно позвонят и согласуют время и процедуру проверки. Будьте внимательны и осторожны, и тем самым вы храните себя и свое состояние от противоправных посягательств, сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Сумской области.