Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:04273

В Сумах сначала заказали проект капремонта сквера Шевченко, а потом решили провести общественные слушания

Как сообщила директор департамента коммуникаций Антонина Кохан, она собирается провести общественные слушания по поводу реконструкции сквера Шевченко, который собираются провести в этом году.

Об этом она стало известно сегодня, 12 марта, на заседании исполкома Сумского горсовета. По мнению чиновницы, если их не провести, могут возникнуть недоразумения с общественностью.

Управделами исполкома Степан Пак обратился к и.о. директора департамента инфраструктуры Виктору Богданову обратить на это внимание и пообщаться двум руководителям департаментов.

Напомним: буквально в понедельник на аппаратном совещании г-н Богданов сообщил, что на этой неделе уже будет визуализация проекта реконструкции сквера, которую покажут руководству города. На проектно-сметную документацию потратят 199 тыс. грн. На всю реконструкцию пока предусмотрено 1,5 млн грн.

Общество Сквер Шевченко

По тематике

В Сумах обещают не жалеть денег на капремонт сквера Шевченко
Вчера 08:48

В Сумах обещают не жалеть денег на капремонт сквера Шевченко

Конец марта – срок изготовления проекта капитального ремонта сквера Шевченко....

Сквер Шевченко в Сумах обещают отремонтировать до Дня города
04.03.2019 09:04

Сквер Шевченко в Сумах обещают отремонтировать до Дня города

Вопрос обсуждали сегодня, 4 марта, на аппаратном совещании в мэрии....

В Сумах планируют облагораживать сквер Шевченко
24.09.2018 11:10

В Сумах планируют облагораживать сквер Шевченко

Об этом сегодня, 24 сентября, на аппаратном совещании в мэрии сообщил мэр Сум Александр Лысенко....

В Сумах представили Шевченковский «Цветок города»
22.09.2014 08:52

В Сумах представили Шевченковский «Цветок города»

Мероприятие состоялось 18 сентября в рамках Всеукраинского проекта «Города Украины - Шевченковскому Каневу»....

23.08.2013 16:23

В Сумах «регионалы» отмыли левый глаз Шевченко

Сумская областная организация Партии регионов 22 августа устроила мытье памятника Кобзарю в сквере им. Шевченко....

Новости

Пока по 5: исполком против повышения стоимости проезда в сумских маршрутках
Сегодня 11:06
На Сумщине муж забил жену молотком до смерти
Сегодня 13:08
Ахтырские оперативники задержали наркодилера
Сегодня 12:53
В Белополье «Зе! команда» намусорила своей рекламой
Сегодня 12:47
В деле распила средств на ремонте лифтов арестовали документацию сумского КП
Сегодня 12:31
Сумчане отличились на чемпионате Украины по хортингу
Сегодня 12:16
В Сумах сначала заказали проект капремонта сквера Шевченко, а потом решили провести общественные слушания
Сегодня 12:04
Фейковая коммунальщица обокрала старушку
Сегодня 11:49
Кто из сумчан сегодня без воды
Сегодня 11:36
В Сумах горела электрощитовая в многоэтажке
Сегодня 10:56
Сумской исполком доволен работой транспортного отдела
Сегодня 10:51
В Сумы съедутся спасатели-футболисты
Сегодня 10:41
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«30 безумных желаний» Питер Хатчингс (США, 2018)
«30 безумных желаний» Питер Хатчингс (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:20 12:15 16:45
«Любовь и прочий зоопарк» Антони Кордье (Франция, Бельгия, 2017)
«Любовь и прочий зоопарк» Антони Кордье (Франция, Бельгия, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 18:00
«Вернуть Бена» Питер Хеджес (США, 2018)
«Вернуть Бена» Питер Хеджес (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 16:00 20:00
«Родители лёгкого поведения» Фред Вульф (США, 2018)
«Родители лёгкого поведения» Фред Вульф (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 11:10 14:40 19:15 22:00
«Гуцулка Ксеня» Алена Демьяненко (Украина, 2019)
«Гуцулка Ксеня» Алена Демьяненко (Украина, 2019)
Кино Дружба
10-00 - 60 грн.
«Капитан Марвел» Анна Боден (США, 2019)
«Капитан Марвел» Анна Боден (США, 2019)
Кино Космос
13:45—50 грн. 16:05—50 грн. 18:25—55 грн.
«Королевский корги» Бен Стассен (Бельгия, 2019)
«Королевский корги» Бен Стассен (Бельгия, 2019)
Кино Космос
12:00—45 грн.

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.