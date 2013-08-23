В Сумах сначала заказали проект капремонта сквера Шевченко, а потом решили провести общественные слушания

Об этом она стало известно сегодня, 12 марта, на заседании исполкома Сумского горсовета. По мнению чиновницы, если их не провести, могут возникнуть недоразумения с общественностью.
Управделами исполкома Степан Пак обратился к и.о. директора департамента инфраструктуры Виктору Богданову обратить на это внимание и пообщаться двум руководителям департаментов.
Напомним: буквально в понедельник на аппаратном совещании г-н Богданов сообщил, что на этой неделе уже будет визуализация проекта реконструкции сквера, которую покажут руководству города. На проектно-сметную документацию потратят 199 тыс. грн. На всю реконструкцию пока предусмотрено 1,5 млн грн.
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